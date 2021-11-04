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Известия.ru

Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

Закупки Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии с 1 января 2022 года будут проводить на закрытых тендерах. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«С 1 января 2022 года ведомства должны будут при закупках товаров, работ и услуг применять закрытые конкурентные способы определения поставщиков», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В подписанном 30 октября распоряжении также упомянуты Минобороны, Служба военной разведки (СВР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) — для этих ведомств закупки останутся закрытыми.

Ранее, в мае, на вооружение Федеральной службой войск национальной гвардии был принят новейший модульный пистолет Лебедева и его модифицированная модель, разработанные группой компаний «Калашников». Разработка пистолета велась с 2017 года с учетом тактико-технического задания Росгвардии.

Тогда же стало известно, что Минобороны РФ начинает массовую закупку пистолетных комплексов «Удав». Согласно плану, с которым ознакомились «Известия», на приобретение первой крупной партии выделено почти 400 млн рублей.

Большая часть «Удавов» поступит на вооружение бойцов спецназа и разведподразделений, однако получат новинку и подразделения обеспечения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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