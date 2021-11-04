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ТАСС

Окончательные сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ближайшей датой отправки с точки зрения баллистических требований является 25 мая, отметил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Окончательное решение по срокам запуска первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" будет принято в марте-апреле 2022 года. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Окончательное решение по дате запуска будет приниматься где-то в марте-апреле, когда будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата", - отметил Митрофанов.

По словам ученого, ближайшей датой, когда на естественный спутник Земли можно отправить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" с точки зрения баллистических требований, является 25 мая 2022 года. Хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года. "Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года", - добавил он.

Митрофанов уточнил, что сейчас все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина, по ним нет никаких проблем и замечаний.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с межпланетной автоматической станцией "Луна-25" запланирован на май-июль 2022 года. По его словам, июль предпочтительнее по энергетике.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Союз-2 РН
Ядерный щит
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