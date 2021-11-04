Подавление армянской противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе в 2020 году

В показанном азербайджанским Общественным телевидением ITV документальном фильме "Görünməyən qəhrəmanlar - Hərbi Hava Qüvvələri" ("Невидимые герои - Военно-воздушные силы"), посвященном участию военно-воздушных сил Азербайджана во Второй Карабахской войне осенью 2020 года, в интервью командующего ВВС Азербайджана генерала Рамиза Тахирова содержится изложение подробностей проведенной азербайджанской стороной в ходе этого конфликта успешной операции "Карабахский ларец" по подавлению армянской противовоздушной обороны в Нагорном Карабахе. Благодарим Мамеда Валимамедова за ссылку и изложение перевода фрагментов интервью, посвященных операции "Карабахский ларец".

Один из самолетов Ан-2, использовавшихся азербайджанской стороной в качестве ложных целей для вскрытия системы ПВО Армении в Нагорном Карабахе в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года (с) кадр из фильма "Görünməyən qəhrəmanlar - Hərbi Hava Qüvvələri" азербайджанской телекомпании ITV

В интервью командующего ВВС Азербайджана генерала Рамиза Тахирова содержатся интересные подробности про операцию "Карабахский ларец" по подавлению системы ПВО Армении в Нагорном Карабахе во время Второй Карабахской войны.

На 27 сентября 2020 года система ПВО Армении в Карабахе состояла из 24 [боевых машин] ЗРК "Оса-АК(М)", 6 [боевых машин] ЗРК "Тор-М2КМ", одного [дивизиона] С-300ПС (данный ЗРК из состава 99-го зенитно-ракетного полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Горисе, перед войной был размещен в селении Шушикенд), 2 [дивизионов] ЗРК "Круг", 3 [дивизионов] ЗРК "Куб" и одного [дивизиона] ЗРК С-125 [по армянским данным, ЗРК "Круг" были списаны за несколько лет до того и использовались в качестве ложных целей. - bmpd].

Для подавления системы ПВО Армении в Карабахе, командованием ВВС Азербайджана была разработана операция "Карабахский ларец". Данная операция состояла из следующих составных частей:

1. Для того чтобы заставить противника ввести в действие все свои ЗРК, было принято решение организовать имитацию массированного авиационного удара с использованием самолетов, вертолетов и БЛА. Данные летательные аппараты не входя в зону поражения ПВО совершали различные маневры.

2. Чтобы противник не раскрыл данный замысел, было решение запускать в зону поражения ПВО самолеты Ан-2. Пилоты направляли Ан-2 в зону поражения ПВО, а сами выпрыгивали из самолета с парашютом.

3. Чтобы Ан-2 выглядели как настоящие боевые самолёты их начиняли различными бомбами. Если бы противник не сбил данные самолеты, они использовались бы как дроны-камикадзе.

4. Данные ложные цели должны были заставить противника впустую тратить дорогостоящие ракеты комплексов "Тор-М2КМ", которые у него имелись в ограниченном количестве. Данной цели удалось добиться, так как в течении некоторого времени, в связи с нехваткой ракет, противник не мог использовать "Тор-М2КМ".

5. Далее барражирующие боеприпасы Harop, Skystriker и Orbiter-1k, и БЛА Bayraktar ТB2, уже находящиеся в воздухе, наносили удары по выявленным средствам ПВО.

6. Для поддержки действий БЛА и затруднения действий ЗРК активно задействовались средства РЭБ, которые ставили помехи в работе систем ПВО противника.

7. С помощью технических средств создавались ложные электронные цели для систем ЗРК противника.

8. С использованием установленных на вертолётах ракет Spike-NLOS с дальностью до 30 км наносились удары по системам ПВО противника.

В первый день операции удалось уничтожить до 60% ЗРК противника. До конца войны противник так и не смог вскрыть "Карабахский ларец".

Азербайджанская карта дислокации средств системы ПВО Армении в Нагорном Карабахе на 27.09.2020 (с) кадр из фильма "Görünməyən qəhrəmanlar - Hərbi Hava Qüvvələri" азербайджанской телекомпании ITV

Документальный фильм "Görünməyən qəhrəmanlar - Hərbi Hava Qüvvələri" ("Невидимые герои - Военно-воздушные силы") (с) ITV (на азербайджанском языке):