Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"

Источник изображения: Фото: телеграмм -канал "Уголок Ситха"

Бойцы одного из подразделений Народной милиции Донбасса доработали захваченный украинский Т-64БВ. Как сообщает проект "Российской газеты" "Русское оружие", основной боевой танк оборудовали двумя специальными прожекторами, прозванными "красными глазами".

Эти изготовленные местными умельцами устройства, являющиеся аналогом современных комплексов оптико-электронного подавления (КОЭП), монтируются на башне с обеих сторон 125-мм гладкоствольного орудия. Их предназначение - срыв наведения противотанковых управляемых ракет.

Первые танки с КОЭП были замечены еще в 1991 году, во время операции "Буря в пустыне". Эти изделия, как предполагается, китайского производства устанавливались на иракские Т-72М1. Правда, они были несовершенны и не смогли реально помочь избежать поражения американскими высокоточными боеприпасами.

В России, в свою очередь, был создан комплекс оптико-электронного подавления "Штора", который реально может нейтрализовывать вражеские ПТУР, снаряды с лазерным наведением. Насколько работоспособна эта донбасская разработка, могут только показать реальные военные действия.