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ТАСС

Новая партия улучшенных танков Т-72Б3М поступила в армейский корпус Балтфлота

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Т-72Б3М
Т-72Б3М.
Источник изображения: Вестник Мордовии

Танк получил двигатель мощностью 1 130 л.с.

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Партия танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками поступила на вооружение армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"На вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступила очередная партия танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1 130 л.с., что почти на 300 л.с. больше, чем у Т-72Б3. Танк оснащен новым 125-миллиметровым орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленным на рабочем месте командира машины. Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида.

Также усилили защиту танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт". Кроме того, Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик.

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