Nettavisen (Норвегия): США застало врасплох сверхоружие Китая

Появилась информация, что Китай испытал гиперзвуковой глайдер с ядерным потенциалом совместно с космической ракетой. Норвежский ученый-ядерщик объясняет, что это означает. Похоже, Китай добился уникального прогресса в технологиях гиперзвукового оружия и зашел гораздо дальше, чем думали американцы. Это застало их врасплох.

«Ни одна другая страна не имеет такого в своем арсенале»

Сообщается, что в августе Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела земной шар по низкой орбите, прежде чем взяла в цель заранее определенный объект. Говорят, что ракета не долетела до цели всего 38 километров.

По имеющейся информации, в испытаниях использовалась ракета Long March - того же типа, что китайцы применяют для отправки тайконавтов в космос.

Самое поразительное, что космическая ракета якобы была оснащена глайдером, способным нести ядерную боеголовку.

"Если информация о том, что Китай испытал гиперзвуковой глайдер с ядерным потенциалом совместно с космической ракетой, правдива, это значит, что все это впервые в истории испробовали в одном контексте. И ни одна другая страна не имеет такой комбинации в своем арсенале", - рассказал ученый-ядерщик из Института оборонных исследований Хальвор Киппе (Halvor Kippe) изданию Nettavisen.

Все сверхдержавы - и Китай, и Россия, и США - работают над разработкой гиперзвуковых ракет с вмонтированными глайдерами. Глайдер (или планер) позволяет изменять траекторию ракеты при ее повторном входе в атмосферу. Из-за этого траектория ракеты в атмосфере становится непредсказуемой, и ее трудно отследить и перехватить.

Другими словами, ракета с глайдером может обходить традиционные системы защиты и предупреждения, предназначенные для отслеживания приближающихся баллистических ракет с предопределенной траекторией.

"Как мы видели в последние годы, гиперзвуковые глайдеры разработали многие страны. Их цель - обеспечить полет по несколько более плоской орбите, чем мы привыкли в случае с баллистической ракетой, а также дать летательному аппарату с полезной нагрузкой возможность использовать рулевые поверхности для выравнивания и изменения курса в атмосфере. Это дает гораздо более непредсказуемую траекторию, чем у баллистических ракет с традиционными боеголовками, которые после отделения от ступеней двигателя оказываются в свободном падении. Боеголовку становится труднее перехватить на пути к цели", - говорит Киппе.

"Застали врасплох"

Официальные лица Китая не объявляли об испытании и не подтверждали его. Тем не менее, известная газета Financial Times связалась с пятью источниками в разведке, хорошо осведомленными об испытаниях ракеты. Два источника сказали, что Китай добился уникального прогресса в технологиях гиперзвукового оружия и зашел гораздо дальше, чем думали американцы.

"Не имеем ни малейшего представления, как им это удалось", - сказал один из источников газете.

Растущий ядерный потенциал Китая вызывает серьезную озабоченность у американцев. Юридически Китай в этом отношении не связан какими-либо соглашениями, и в то же время не проявляет особой готовности вступить в диалог с другими ядерными державами по теме ядерного разоружения.

Атаки из космоса

В прошлом месяце глава ВВС США Фрэнк Кэндалл (Frank Kendall) сообщил, что Пекин разрабатывает новое оружие, с помощью которого можно будет атаковать цели по всему миру из космоса.

Кэндалл в тот раз был крайне немногословен, но намекнул, что Китай создал нечто, соответствующее системе частично-орбитального бомбометания - советской системе ядерного оружия, которую СССР развивал во время холодной войны.

"Мы раньше видели, как Советский Союз в 1960-х годах разработал систему для вывода ядерных боеголовок на низкую орбиту вокруг Земли. Идея заключалась в том, что американские системы противоракетной обороны не могли подготовиться к перехвату сразу со всех сторон, к тому же время предупреждения было намного короче, чем при запуске с советской территории ракеты с нормальной криволинейной траекторией. С соглашением по ПРО, которое ограничивало вооружения противоракетной обороны в Соединенных Штатах и Советском Союзе, эта система стала избыточной и была выведена из эксплуатации", - говорит Киппе.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (о борьбе со стратегическими баллистическими ракетами) в 1972 году подписали американский президент Ричард Никсон и советский лидер Леонид Брежнев. Соглашение должно было регулировать использование систем противоракетной обороны сверхдержав, а также включало запрет на разработку, развертывание и испытания морских, космических и мобильных наземных систем противоракетной обороны. Предполагалось, что соглашение будет способствовать стабилизации баланса сил.

Изменится ли баланс сил?

Forskning: В какой мере эта предполагаемая новая система вооружений может изменить баланс сил между США и Китаем?

Хальвор Киппе: Континентальная система ПРО в США и сейчас не способна перехватывать боеголовки с обычных баллистических ракет, выпущенных из Китая, даже без таких глайдеров. Это означает, что появление нового вооружения в краткосрочной перспективе реально не меняет баланс. Но и Китай, и Россия разрабатывают новые системы стратегических бомбардировок, чтобы они разными способами могли обходить и будущие системы противоракетной обороны США. В этом смысле мы видим некую новую гонку вооружений в качественном, хотя не обязательно в количественном смысле.

Согласно расчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2021 году Соединенные Штаты и Россия обладают 90% мирового ядерного оружия. У Соединенных Штатов примерно 3 750 ядерных боеголовок, из которых 1 800 развернуты и в рабочем состоянии. У России, по имеющейся информации, развернуто 1 625 ядерных боеголовок, а 4 630 находятся на складах.

У Китая, насколько известно, 350 ядерных боеголовок.

Всего в мире насчитывается более 13 080 единиц ядерного оружия, из которых 3 825 в боевом состоянии. То есть, боеспособных ядерных боеприпасов стало больше по сравнению с 2019 годом, когда их было 3 720.

Ядерное оружие поделено между девятью ядерными державами: США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Израилем, Индией, Пакистаном и Северной Кореей.

Защита от американского ядерного шантажа

Главный редактор издания Global Times (рупора китайского правительства) Ху Сицзинь написал в Twitter следующее о предполагаемом тестовом запуске:

"Китай не собирается присоединяться к гонке ядерных вооружений. Но все это явно повысит качество ядерного сдерживания, доступного нашей стране, гарантируя, что Соединенные Штаты не станут шантажировать Китай ядерным оружием или использовать ядерные силы для заполнения бреши в своем потенциале, образовавшейся из-за того, что конвенциональные войска США не в состоянии сокрушить Китай".

Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, что эквивалентно примерно 6 200 километрам в час.

Томас Пауст (Thomas Paust)