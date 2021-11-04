КС Армении подтвердил законность увольнения главы Генштаба

Вид на гору Арарат и город Ереван.

Ереван. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции положение закона, на основании которого был освобожден от должности начальник Генштаба ВС республики Оник Гаспарян.

"Конституционный суд признал соответствующим Основному закону положения ч.3 ст.40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего"", - сообщила пресс-секретарь КС Ева Товмасян армянским СМИ.

10 марта президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой решить соответствие положений закона "О военной службе и статусе военнослужащего" Конституции Армении.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.