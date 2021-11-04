Перевброс войск: что стоит за публикациями об обстановке в Донбассе

Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

И Москва, и Киев опровергли сообщения американских СМИ о концентрации российских войск на украинской границе. По данным источников «Известий» в военном ведомстве РФ, в прилегающих к юго-западным рубежам районах не проходит никаких масштабных учений. Впрочем, явно неправдоподобные публикации об обстановке в регионе появились не просто так, указывают эксперты: они связаны с активным влиянием Вашингтона. В настоящее время флагман американского Шестого флота — штабной корабль Mount Whitney — стоит в Стамбуле. Также активизировались и ВВС США. 2 ноября самолет Е-8С Joint Star несколько часов вел разведку в акватории Черного моря.

Уроки географии

Части Западного и Южного военных округов занимаются плановой боевой подготовкой, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. Масштабные маневры на приграничной территории не проводятся.

Накануне американское издание Politico опубликовало фотографии с пояснением, что они сделаны со спутника американской компанией космических технологий Maxar Technologies. На снимках запечатлена бронетехника и артиллерия. Издание пишет, что эти силы находятся возле городя Ельня близ границы с Украиной, и это указывает на сосредоточение российских войск в регионе.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит даже комментировать качество этих публикаций и обращать на них внимание.

— Там речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией. Не стоит тратить время на знакомство с некачественными вбросами, — сказал представитель Кремля.

По его словам, передвижения войск по территории РФ — «исключительно наше дело», и Россия никому не угрожала и не угрожает.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

— Наша страна на фоне экспансионистских тенденций со стороны НАТО всегда принимала и будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности, — подчеркнул Дмитрий Песков.

Опровержение дали и в Киеве. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал публикацию американского издания «сознательной дезинформацией всего общества». По его словам, в районе, о котором шла речь в публикации, не наблюдается такого скопления танков.

В районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Россия не скрывала информацию о формировании 144-й дивизии. Об этом неоднократно сообщало Минобороны, — подчеркнул он. — Более того, информация об этом соединении есть во многих отчетах НАТО о российских Вооруженных силах. На фотографии же хорошо видно, что это парк боевой техники дивизии, строительство которого было завершено несколько лет назад. Этот объект можно найти даже в «Гугл картах». Ну и хотелось бы отметить, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.

Фотоснимки из-под Ельни, которые выдают за концентрацию войск у украинской границы, — не первая за последние дни публикация, где говорится о стягивании российских частей к юго-западным рубежам. 30 октября газета The Washington Post опубликовала материал о наращивании сил РФ в регионе. Источники издания в администрации президента США сообщали, что в офисе главы государства отмечают «необычные перемещения» частей российской армии. Позднее в Пентагоне заявили, что проверяют опубликованную в СМИ информацию.

«Известия» обратились в американское военное ведомство с вопросом, располагает ли командование ВС США подтверждением опубликованных данных, и как можно объяснить упоминание Ельни в контексте «границы с Украиной». На момент публикации ответа не поступило.

Штабной корабль США Mount Whitney Источник изображения: Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

— Американские СМИ пытаются слепить из России образ агрессора, — сказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — А для того, чтобы постоянно «объяснять» это миру, нет ничего удобнее, чем украинская тематика. Это идеологический удар по нашей стране. С реальностью публикации американских СМИ имеют мало общего, речь идет об информационном давлении. Они пытаются напугать весь мир, продемонстрировать, что Россия агрессивная страна, и тем самым объяснить наращивание войск НАТО на наших границах, и количество самолетов и кораблей, которые без конца проводят маневры возле российских рубежей. Они показывают другим странам, что без американских войск не обойтись, чтобы те не ставили неудобные вопросы, например, — о базах США в Европе.

Тем временем Соединенные Штаты резко активизировались в Черноморском регионе. На фоне событий в Донбассе США проводили разведывательные и тренировочные полеты у берегов Крыма, а 29 октября объявили о начале маневров. В Черное зашел эсминец Porter с управляемым ракетным оружием. Кроме того, в акваторию был направлен штабной корабль Mount Whitney. По данным источников «Известий», пока он находится в Стамбуле.

Во вторник, 2 ноября над Чёрным морем у румынского побережья был замечен самолёт боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS в сопровождении воздушных танкеров. Это не первый их визит в регион. В апреле этого года они несколько раз были замечены при пролёте у границ Белоруссии и Калининградской области. Четвёрка таких американских машин с февраля 2021 года базируется на германской авиабазе Ramstein.

Внимание на беспилотники

Минобороны Украины 1 ноября объявило, что перемещения войск, о которых сообщали американские СМИ — обычные плановые мероприятия после завершения учений. В конце сентября российские вооруженные силы провели масштабные стратегические маневры «Запад-2021». Тогда в российском военном ведомстве сообщали, что после завершения тренировок войска должны вернуться к местам дислокации в середине октября.

БПЛА Bayraktar Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

— По моей информации, американская сторона проявила большой интерес к появлению на Украине турецких беспилотников Bayraktar и сегодня анализирует последствия его первого боевого применения, — рассказал «Известиям» военный эксперт Вадим Козюлин. — Похоже, они просчитывают, как изменилось соотношение сторон в Донбассе после этого и варианты развития ситуации.

Возможно, у американского руководства есть надежды на то, что в Донбассе повторится сценарий, реализованный год назад в карабахском конфликте, предположил эксперт: тогда в успех азербайджанской стороны решающий вклад внесло эффективное применение турецких и израильских беспилотников.

— Настойчивый интерес США к этой проблеме настораживает, — подчеркнул Вадим Козюлин. — Особенно на фоне их недавних призывов к союзникам снять ограничения на поставки летального оружия Киеву, что отражает изменение позиции Вашингтона. Раньше ведь они сами от этого воздерживались. Видимо, надеются, что отправленные на Украину новые системы вооружения могут сыграть роль, которую американцы называют «game changer» — обстоятельство, которое становится переломным моментом в игре.

В конце октября обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. На нескольких участках шли ожесточенные бои, украинские подразделения заходили в поселок Старомарьевка в нейтральной зоне, а артиллерия ВСУ наносила удары по населенным пунктам. Тогда украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника Bayraktar. Использование средства, запрещенного Минскими соглашениями, вызвало большой международный резонанс.

Роман Крецул