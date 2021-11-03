В ответ на новые вызовы и угрозы ОДКБ совершенствует свои КСОР.

Ряд специалистов полагает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) полностью не реализует свой потенциал, хотя и признают, что объединение неуклонно приобретает черты уникального инструмента постсовестского сотрудничества и интеграции в военной сфере.

С уверенностью можно утверждать, что у ОДКБ есть довольно мощный потенциал для того, чтобы из регионального военного блока трансформироваться в организацию мирового уровня для военного сотрудничества стран-участниц, которая не имеет больше аналогов.

Однако есть мнение, что ОДКБ это обновленная версия Организации Варшавского договора (ОВД). То есть – это уже было. Можно было бы согласиться, если не учитывать некоторые существенные отличия.

Государства-члены ОВД, в свое время, вошли в состав «советского военного блока» на «добровольно-принудительных» условиях, о чем потом, после распада Советского Союза, долго рассказывали «международной общественности» в «независимых СМИ». Но при этом, умалчивая о том, с каким удовольствием они получали из СССР современное и самое эффективное советское вооружение и военную технику практически даром – в отличие от НАТО.

В ОДКБ, в свою очередь, вошли постсоветские республики, испытавшие в полной мере на себе, что значит противостоять в одиночку всему спектру вызовов и угроз в современных условиях. При этом каждый из участников имеет реальную возможность покинуть объединение, как это сделали в свое время Азербайджан, Узбекистан и Грузия. Никто никого не держит. Остались только те, кто действительно понимает необходимость и выгоду от членства в организации.

На сегодняшний день ОДКБ является одной из ключевых и наиболее эффективных военно-оборонительных структур на постсоветском пространстве. Кроме того, это одно из приоритетных направлений сотрудничества для поддержания стабильности в регионе на территории бывших советских республик.

По оценкам экспертов, роль организации поступательно возрастает, впрочем, как и уровень угроз, которым она противостоит.

Об этом 14 октября говорил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, выступая перед журналистами с анонсом учения ОДКБ «Боевое братство-2021». По его оценке, спектр угроз военной безопасности государств-членов ОДКБ является довольно широким.

В первую очередь, речь идет о ситуации на таджикско-афганской границе. Именно поэтому на полигонах Таджикистана, недалеко от границы с Афганистаном, с 18 по 23 октября прошли сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" – маневры разведки, "Взаимодействие-2021" – сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" – подразделений материально-технического обеспечения. А в комплексе – это учение «Боевое братство-2021», в ходе которого была отработана контртеррористическая операция при различных вариантах развития ситуации на таджикско-афганской границе.

По результатам маневров, военные эксперты сошлись во мнении, что с учетом протяженности границы с Афганистаном и невозможности обеспечения ее надежной охраны, учение «Боевое братство» по отражению вторжения НВФ, как и другие учения ОДКБ, имеет большой практический смысл и способствует предотвращению возможности эскалации конфликта в регионе.

Кроме того, учения в рамках ОДКБ имеют большое значение и для самих вооруженных сил стран-участниц. В ходе совместного выполнения учебно-боевых задач происходит обмен опытом и освоение современных тактических приемов.

По словам замминистра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова, благодаря сирийской операции российские военные получили богатый опыт в выработке методов борьбы с ударными и разведывательными БПЛА. Еще на учении «Запад-2021» он отметил, что «этот опыт, ничего не скрывая, российские коллеги передают всем членам ОДКБ».

В то же время, несмотря на приоритетность в череде вопросов, связанных с коллективным реагированием на вызовы и угрозы военной безопасности в зоне влияния и ответственности ОДКБ, афганское направление не является единственным для организации.

Члены ОДКБ, и в первую очередь Россия (ни для кого не секрет, что она – блокообразующее государство), рассматривает организацию, как один из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности на всем постсоветском пространстве (ключевые слова – «на всем пространстве»). Россия выступает за качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную многофункциональную международную организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов.

Может быть, поэтому учение ОДКБ "Нерушимое братство" приобрело ежегодную периодичность и широкую географию проведения?

Напомним, что в этом году "Нерушимое братство-2021" пройдет в период с 8 по 12 ноября в Казани.

Как правило, в ходе учений "Нерушимое братство" воинские контингенты стран-участниц отрабатывают планирование и проведение совместной миротворческой операции.

Предыдущее учение «Нерушимое братство-2020» состоялось в октябре прошлого года на полигоне Лосвидо в Витебской области Беларуси. По официальной версии Объединенного штаба организации «коллективные миротворческие силы отрабатывали совместную операцию в Восточно-Европейском регионе». В то же время замысел миротворческого учения «Нерушимое братство-2020» распространялся и на другие территории СНГ. Подводя итоги состоявшегося мероприятия, начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Беларуси Александр Вольфович указывал, что учение КМС ОДКБ в Беларуси «стало мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран».

Естественно, что обстановка, являясь самым эффективным стимулом, определяет необходимость постоянного совершенствования КСОР ОДКБ – оптимизации боевого состава, наращивания количества мероприятий оперативной и боевой подготовки, повышения их сложности и масштабов решаемых задач.

Сами же мероприятия, вернее высокая боевая готовность коллективных сил, демонстрируемая в ходе них, становятся тем фактором сдерживания угроз военной безопасности государств-членов организации, который обеспечивает стабильность на постсоветском пространстве.

Сергей Острына