В Индии главы спецслужб, в том числе и России, обсудят Афганистан

Встреча высокопоставленных политиков в Индии планируется на 10 ноября.

Главной темой станет безопасность в регионе на фоне афганского обострения.

Власти Индии ожидают, что на встречу представителей служб национальной безопасности прибудут высокопоставленные лица из России, Пакистана, Китая, Ирана, Узбекистана и Таджикистана.

Об этом сообщил перед завершением своей миссии посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

Особенно в Дели ожидают визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, добавил посол в диалоге с ТАСС.

«Последует встреча высокопоставленных представителей служб национальной безопасности стран региона, которая планируется в Индии 10 ноября. Генерал Патрушев был приглашен, и велика вероятность того, что он приедет. Мы все еще ждем подтверждения, но он будет очень желанным участником диалога», - сказал посол.

Дипломат отдельно выделил, что консультации РФ и Индии по Афганистану проводятся на различных уровнях.