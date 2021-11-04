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В Индии главы спецслужб, в том числе и России, обсудят Афганистан

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Источник изображения: vpk-news.ru

Встреча высокопоставленных политиков в Индии планируется на 10 ноября.

Главной темой станет безопасность в регионе на фоне афганского обострения.

Власти Индии ожидают, что на встречу представителей служб национальной безопасности прибудут высокопоставленные лица из России, Пакистана, Китая, Ирана, Узбекистана и Таджикистана.

Об этом сообщил перед завершением своей миссии посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

Особенно в Дели ожидают визит секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, добавил посол в диалоге с ТАСС.

«Последует встреча высокопоставленных представителей служб национальной безопасности стран региона, которая планируется в Индии 10 ноября. Генерал Патрушев был приглашен, и велика вероятность того, что он приедет. Мы все еще ждем подтверждения, но он будет очень желанным участником диалога», - сказал посол.

Дипломат отдельно выделил, что консультации РФ и Индии по Афганистану проводятся на различных уровнях.

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Страны
Афганистан
Индия
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Персоны
Патрушев Николай
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