Китай форсирует технологии зеленой энергетики

Китай ускорит энергетический переход с помощью ветровых ферм и проектов фотоэлектричества.

Такое обещание дал председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном обращении к странам-участницам климатической конференции в шотландском Глазго, сообщает агентство «Синьхуа».

Глава государства подчеркнул, что Китай будет уделять первостепенное внимание сохранению окружающей среды. По словам Си Цзиньпина, страна собирается менять свою промышленную структуру и сдерживать нерациональное развитие энергоемких проектов с высоким уровнем выбросов. «Мы ускорим переход к зеленой и низкоуглеродной энергетике, будем активно развивать возобновляемые источники энергии, а также спланируем и построим большие ветряные и фотоэлектрические электростанции», — сообщается в письме.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо использовать инновации, чтобы обновить сектора энергетики и ресурсов, а также изменить модель потребления и преобразовать экономику. Он призвал другие страны сдержать свои обещания и сделать все возможное для борьбы с изменением климата. При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что развитые страны должны помочь развивающимся и показать им пример. «Я надеюсь, что все стороны предпримут более решительные действия для совместного решения климатических проблем и защиты планеты — нашего общего дома», — написал председатель КНР.

Конференция по климату, получившая название COP26, проходит в Великобритании с 31 октября по 12 ноября. По данным правительства, в мероприятии примут участие более 120 мировых лидеров. При этом конференцию не посетят Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. В процессе мероприятия главы государств должны обсудить достижение целей Парижского соглашения, в рамках которого страны договорились ограничить рост температуры Земли до 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.