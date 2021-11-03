«Мозг» беспилотного ведомого помог двум беспилотникам Avenger скоординироваться в полете.

Два реактивных беспилотника Avenger несколько часов координировались в полете с помощью системы искусственного интеллекта для беспилотных ведомых Skyborg. Как сообщает Исследовательская лаборатория ВВС США, аппараты реагировали на навигационные команды, не выходили за пределы указанных геозон и придерживались заданных режимов полета.

Программа Skyborg предполагает создание дешевых маневренных боевых беспилотников и системы искусственного интеллекта для управления ими. Эти аппараты должны будут взять на себя часть ударных задач пилотируемых самолетов.

Тендер на разработку прототипов «мозга» беспилотного ведомого ВВС США объявили в прошлом году. Система искусственного интеллекта уже летала на тактическом беспилотнике UTAP-22 и на реактивном Avenger.

Avenger — это беспилотник длиной 13 метров с размахом крыла 20 метров. Он может развивать скорость до 740 километров в час, находиться в воздухе до 18 часов и нести вооружение массой до 2,9 тонны.

ВВС США 26 октября испытали два беспилотника Avenger с «мозгом» беспилотного ведомого. Система позволила аппаратам автономно летать, обмениваясь друг с другом данными и координируясь. Avenger реагировали на навигационные команды, не выходили за пределы указанных геозон и придерживались заданных режимов полета.

За испытаниями, которые длились несколько часов, наблюдали с наземной станции. Военные отметили, что во время будущих экспериментов проверят, как пилотируемый самолет взаимодействует с несколькими беспилотниками с «мозгом» Skyborg.

Судя по фотографиям, в этот раз беспилотники Avenger летали с инфракрасной поисково-следящей системой Legion Pod. Она позволяет обнаруживать и сопровождать цели по их тепловому излучению. Ранее мы писали, как Avenger с помощью Legion Pod автономно отследил и сопроводил несколько целей.

Василиса Чернявцева