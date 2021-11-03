Ученые разработали нейросеть для повышения безопасности полетов.

Исследователи из Пермского Политеха разработали уникальный регулятор работы газотурбинного авиадвигателя, который основан на сочетании «интуиции и строгости» искусственного интеллекта. По словам ученых, технология позволит значительно повысить безопасность полетов гражданских авиалайнеров.
Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Russian Electrical Engineering.
Во время эксплуатации газотурбинного двигателя необходимо непрерывно контролировать множество различных параметров. Сейчас для решения этой задачи используют селективный регулятор, который при отклонении параметров от нормы управляет дозатором, воздействующим на эти технологические величины. При таком способе управления элементы двигателя быстро изнашиваются, а точность регулирования остается низкой.
Разработка ученых основана на анализе «пройденного пути» каждой входной переменной. Входными переменными становятся сигналы, поступающие с датчиков, а выходными – сигналы управления температурой и частотой вращения элементов двигателя. Повысить качество управления можно за счет измерения и анализа всех компонентов, которые входят в структуру турбореактивного двигателя. Для этого ученые применили мультиагентный подход, при котором можно задействовать неограниченное количество входных данных при расчете управляющих воздействий.
В ближайших планах исследователей из Пермского Политеха — провести испытания в реальных условиях, которые пройдут на площадке одной из промышленных компаний Пермского края.
Александр Бутусов