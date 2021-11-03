Пять силовых ведомств будут осуществлять все закупки закрытыми конкурентными способами

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ определило пять силовых ведомств, которые будут осуществлять все свои закупки закрытыми конкурентными способами. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно этому документу, с 1 января 2022 года на закрытые закупки должны перейти Минобороны РФ, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия, а также их подведомственные учреждения и предприятия.

Все закупки этих ведомств (безотносительно того, проводятся ли они необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности государства) должны будут осуществляться в электронной форме на специализированной электронной торговой площадке (ЭТП). В настоящее время в РФ действует одна специализированная ЭТП - "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в 2017 году Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.

Вопрос проведения силовыми ведомствами закрытых закупок в электронной форме поднимался в той или иной форме с 2017 года. В результате в 2019 году правительство определило, что Минобороны, ФСБ и СВР, а также их подведомственные предприятия обязаны проводить закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности государства, только закрытыми способами и без размещения в Единой информационной системе (ЕИС) в области закупок детальной информации о таких закупках.