«Ополченцы» и высокотехнологичное радиоэлектронное оружие: опасный поворотный момент (Atlantico, Франция)

Если верить автору статьи, НАТО может превратиться в структуру без комплексов. Речь не идет о моральных ограничениях (их у НАТО и раньше было негусто), просто все её авиационно-космические, радиолокационные и другие комплексы будут разом выведены из строя средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) России. Склонный к панике автор именно такие возможности приписывает нашей станции РЭБ в Калининграде.

Все больше стран, включая Россию, добиваются успехов в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, новый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" с дальностью действия около 3000 км был развернут в Калининграде. Теперь силам НАТО грозит "полный паралич".

В последнее время автор этой статьи несколько раз указывал читателям Atlantico на успехи, достигнутые в области радиоэлектронной борьбы в других странах, - в частности, в России. Речь идет об оружии, которое выводит из строя электронные системы противника, не уничтожая их. Удару средствами РЭБ могут подвергнуться военно-воздушные или военно-морские базы противника, но не только они: по сути, все современные военные объекты и орудия могут быть выведены из строя при эффективной работе вражеских систем РЭБ. Цель достигается в результате блокирования сигнала над заданной территорией. Иногда эта территория может быть огромна, но соль замысла РЭБ даже не в этом. Соль в том, чтобы блокировать все спутниковые волны, всю сотовую связь (VHF-UHF), всех радиоприемники, системы GPS и т.д.

В этой и без того вызывающей беспокойство сфере ситуация у нас очень серьезная. В начале октября новый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" с дальностью действия около 3000 км был развернут в Калининграде, в самой западной части России. Для справки: Лиссабон находится, если лететь по прямой, как раз всего в 3 тысячах километров от Калининграда. Это значит, что вся Западная Европа находится под прицелом. Таким образом, теперь силам НАТО грозит полный паралич и невозможность вовремя отреагировать. В частности, высокотехнологичные американские истребители F35 могут быть прикованы к земле, лишенные жизненно важной спутниковой связи.

По мнению официальных экспертов, множество комплексов "Мурманск-БН", один из которых уже стоит на страже важнейшего в стратегическом плане Кольского полуострова, скоро будут развернуты на уязвимых направлениях по всем протяженным российским границам. Например, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны на территории площадью около 3000 км2 в районе Черного моря.

Но это ничто по сравнению со страшной информацией о том, в чьи руки попало это оружие. Эта информация пока что оставалась незамеченной, хотя она имеет стратегическое значение исторического масштаба. Мы отвечаем за свои слова.

Можно еще вытерпеть, что Россия, крупное рациональное государство, наследник одной из двух супердержав холодной войны, обладает сверхсовременным оружием, граничащим с научной фантастикой. Такой обладатель, безусловно, вызывает беспокойство, но это все-таки не конец света. Страшно другое: это оружие может оказаться в руках боевиков-ополченцев, от которых можно ожидать самых зловещих действий - да еще в нынешнем глобальном хаосе. Фактически, если какая-либо вооруженная банда или российские наемники будут вооружены сверхтехнологичным оружием РЭБ, это прекратит любые иностранные операции, будь они агрессивны по отношению к Росси или будь они направлены на лёгкое стреноживание России - так называемое поддержание мира. Все эти наши операции станут невозможными.

Плохая новость состоит в том, что боевики, которые получили (в аренду или в полную собственность) как минимум одну из этих сверхсложных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), использовали ее недавно на Ближнем Востоке. Читателям, интересующимся стратегическими вопросами, рекомендуется внимательно прочитать нижеследующую информацию, взятую из лучших региональных источников.

Поздно вечером 20 октября американская база Эт-Танф, расположенная в Сирии, на границе Иордании и Ирака, превратилась в мертвую зону. На сирийской территории площадью более 120 квадратных километров больше не работали системы американской ПВО. Даже малейший крик о помощи не мог быть услышан: никаких радаров, никаких систем наведения, никакого интернета - ничего. Дроны и вертолеты не могли оторваться от земли. В это время террористы привели в действие свой отряд дронов-камикадзе, который с хирургической точностью разрушил пустые здания базы. Это была такая форма последнего предупреждения: пока что без каких-либо человеческих потерь, но с совершенно понятным "посланием" западному миру. Эта мертвая зона средствами РЭБ сохранялась все в том же замороженном состоянии в течение нескольких часов. Любые ответные действия США на сирийской земле оказались невозможны.

Нужно ли уточнять, что первый попавшийся хакер не способен вывести из строя военный спутник? Но тогда кто же смог организовать атаку беспрецедентного технологического уровня в данном регионе, если не сказать в мире? На месте, в Сирии, указывают пальцем на шиитских боевиков из Ирака, которых "поддерживает Иран". В 2017 году автор данной статьи опубликовал специальный выпуск журнала Sécurité Globale, посвященный сотням шиитских формирований, действующих по всему миру, в первую очередь на Ближнем Востоке.

На протяжении пяти лет эти военизированные формирования используют автоматы Калашникова, гранатометы многоразового использования РПГ-7, устаревшие советские ракеты. Все оружие было произведено во времена холодной войны. Это очень плохие новости: то, что сегодня одна или несколько из этих оппозиционных Западу шиитских групп с темной историей и постоянно меняющимися командирами в состоянии подготовить и безупречно провести высокотехнологичную атаку. Если это так и есть, и "ополченцы" получили в руки оружие, подобное вышеописанному, несомненно, это станет серьезным поворотным моментом в длинной истории войны на Ближнем Востоке.

Ксавье Рофе (Xavier Raufer)