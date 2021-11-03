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Известия.ru

Пушков заявил о преступной глупости в основе ядерной стратегии США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Federation Council of Russia

В основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость.Такое заявление во вторник, 2 ноября, сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя технологическое укрепление американских ядерных ракет.

По его словам, внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее.

«Технологические прорывы прикрывают отсутствие прорывов в мозгах. А в мозгах всё обстоит очень плохо. Американцы продолжают совершенствовать свои БРПЛ в надежде, что лишат врага возможности ответного удара? Это полная и преступная глупость. И эта глупость лежит в основе американской ядерной стратегии», — написал сенатор в своем Telegram.

30 октября The Telegraph писал о том, что Вашингтон значительно усилил разрушительность своих ядерных ракет. Так, в США разработали новые электронные датчики, позволяющие с высокой точностью рассчитывать момент запуска термоядерного заряда, что в два раза повышает разрушительную силу ракет. Как подчеркивают авторы материала, эффект от применения разработки сопоставим с «крупным достижением в глобальной гонке вооружений».

27 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия США существенно нарушат стратегическую стабильность.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 25 октября заявил, что РФ и США предстоит обсудить тему РСМД во избежание гонки вооружений. По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. Белый дом действует в данном направлении при полной поддержке союзников по НАТО, подчеркнул Шойгу.

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