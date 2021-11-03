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Известия.ru

Боевой самолет США несколько часов летал над Черным морем

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Самолет США Boeing E-8 во вторник, 2 ноября, был замечен над акваторией Черного моря. Его сопровождали два самолета-топливозаправщика КС-135. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

По информации журналистов, американский боевой самолет несколько часов летал над Черным морем. Воздушное судно вылетело с авиабазы Рамштайн на территории Германии.

Boeing E-8 является аналогом лайнера радиолокационного обнаружения. Он способен находить и классифицировать наземные цели.

В районе Черного моря много раз совершали полеты военные самолеты США и стран НАТО. Так, 20 октября сообщалось, что бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов совершили полеты в районе Черного моря. Они вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B Военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы.

28 сентября российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. После того как американское воздушное судно развернулось, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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