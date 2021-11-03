"Наши конкуренты скрежещут зубами". Военный эксперт об экспорте оружия

Портфель заказов на российское вооружение превысил 52 млрд долларов, сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин объяснил повышенный интерес зарубежных покупателей к российскому оружию.
Системы противовоздушной обороны С-400 и комплексы "Панцирь-С1" стали самым популярным российским вооружением у иностранных заказчиков в 2021 году, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
С наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, рассказал Шугаев в интервью РБК. По его словам, интерес к ЗРК С-400 проявляют около десяти стран.
Серьезным спросом пользуются также противотанковые комплексы "Корнет", реактивные системы залпового огня "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия, отметил директор ФСВТС. Как минимум половина российского экспорта оружия составляет авиационная техника, уточнил он.
Всего же портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает 52 миллиарда долларов, сказал Шугаев.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал эту информацию.
Россия идет другим путем, отметил военный эксперт.