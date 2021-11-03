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РИА Новости

"Наши конкуренты скрежещут зубами". Военный эксперт об экспорте оружия

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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Портфель заказов на российское вооружение превысил 52 млрд долларов, сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин объяснил повышенный интерес зарубежных покупателей к российскому оружию.

Системы противовоздушной обороны С-400 и комплексы "Панцирь-С1" стали самым популярным российским вооружением у иностранных заказчиков в 2021 году, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

С наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, рассказал Шугаев в интервью РБК. По его словам, интерес к ЗРК С-400 проявляют около десяти стран.

Серьезным спросом пользуются также противотанковые комплексы "Корнет", реактивные системы залпового огня "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия, отметил директор ФСВТС. Как минимум половина российского экспорта оружия составляет авиационная техника, уточнил он.

Всего же портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает 52 миллиарда долларов, сказал Шугаев.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал эту информацию.

"Сумма в 52 миллиарда долларов определяет высокую конкурентоспособность нашего военно-промышленного комплекса на мировом рынке оружия. Так было, кстати говоря, всегда. Не случайно США, другие ведущие страны НАТО, чтобы сбить конкурентоспособность России, используют совершенно запредельные способы: выкручивание рук странам-членам альянса и другим государствам, которые пытаются наладить военное сотрудничество с РФ. Достаточно вспомнить жуткий скандал, возникший из-за того, что Турция заказала у нас С-400", – сказал Александр Жилин.

Россия идет другим путем, отметил военный эксперт.

"В чем силен ВПК России: мы всегда предлагаем товар очень высокого качества и при этом цена не заоблачная, как у США. Они не столько конкурируют, сколько принуждают покупать вооружение. А мы предлагаем конкурентные виды вооружений и очень эффективные. Марку мы держим. Наши конкуренты скрежещут зубами. А страны, которые с нами сотрудничают, получают выгоду: при меньших затратах становятся обладателями более эффективного и более дешевого в эксплуатации оружия, что очень важно", – заключил Александр Жилин.
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Корнет
С-400 Триумф
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