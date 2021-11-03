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Российская газета

Восстановленные на Украине БТС-4 получили гусеницы от Т-80

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Источник изображения: Укроборонпром / ukroboronprom.com.ua

Украинская армия в конце прошлого месяца получила более десятка восстановленных Львовским бронетанковым заводом средних тягачей БТС-4. Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", первая партия отремонтированной техники уже отправлена непосредственно в войска, вторая ждет отгрузки.

Отмечается, что у них улучшены тактико-технических характеристики, проведены некоторые доработки, в частности, установлены ведущие колеса от Т-80 и применяемые на этих же основных боевых танках унифицированные гусеничные ленты.

Как рассказывает директор завода Виктор Андрощук, инициатива замены старых гусениц на новые пришла из военного ведомства Украины.

В результате специалисты предприятия создали новую конструкторскую и технологическую документацию на переработанную ходовую часть с необходимыми изменениями.

Производство БТС-4 началось 55 лет назад. Он оснащен крановой установкой, электросварочным оборудованием, тяговой и дополнительной лебедками, бульдозерным отвалом.

Масса - 38000 кг. Мощность двигателя - 580 л. с. Максимальная скорость по шоссе - не менее 40 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Львовский завод может также переделывать танки Т-72 в более современные эвакуационные машины "Лев", являющиеся копиями российских БРЭМ-1, но на их закупку не хватает денежных средств.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БРЭМ-1
БТС-4
Т-72
Т-80
Компании
Укроборонпром
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