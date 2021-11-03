Abrams без экипажа в башне

Американцы «раскрыли карты» дальнейшей модернизации своего основного боевого танка. Вчера, 1 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что конгрессмен США Тим Райан похвастался «выбитым» финансированием для Армейского танкового завод в Лиме (Lima Army Tank Plant, LATP).

В открытом письме сенатор указал, что $65 млн финансирования будут дополнительно направлены на LATP. Эти деньги позволят обеспечить рабочие места, продлив срок службы танка Abrams, а также вести его дальнейшую модернизацию, в том числе установить на машину необитаемую башню.

Танк M1A2C на полигоне Юма Источник изображения: defence-blog.com

Новая необитаемая башня с автоматом заряжания может появиться уже в модификации M1A2 SEP V4 (M1A2D). Ранее в США уже разрабатывали танк с необитаемой башней. Abrams Tank Test Bed (TTB) должен был стать заменой для боевых машин M1 Abrams. Предполагалось, что первые серийные танки новой модели поступят в войска примерно в середине 90-х годов, но после распада СССР многие программы перевооружения американской армии были свёрнуты, и почти готовый к серийному производству Abrams TTB оказался не у дел.

Прототип Abrams Tank Test Bed во время испытаний Источник изображения: warfaretech.blogspot.com

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении корпуса морской пехоты и армии США, а также вооружённых сил Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была разработана в 1984 году и отличается от базовой версии 120-мм гладкоствольным орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха.

Самой последней версией танка Abrams является M1A2 SEP v3, впервые представленная на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года. После прохождения испытаний Abrams M1A2 SEP v3 был официально принят на вооружение как M1A2C.