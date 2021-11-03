«При наличии сильной ПВО Bayraktar неэффективен»

Как работают турецкие беспилотники - и как их можно сбивать

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов (БПА). Ранее украинская армия использовала турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в Донбассе. «Газета.Ru» разбиралась, как можно уничтожать беспилотники.

«Мы научились отражать эти атаки [беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», - сказал Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Восток» заявило о боевом применении турецкого БПЛ Bayraktar TB2 в Донбассе. В интернете была опубликована соответствующая видеозапись. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва проверяет данные о применении Киевом беспилотников.

Бесполезен без связи с оператором

«Донбасс не оказал противодействия на применение Bayraktar TB2, потому что никто не ожидал этого удара. Радиолокационные станции (РЛС) не работали, ПВО не были развернуты - военные ВСУ провели разведку, посмотрели, где нет ПВО и применили беспилотники. Сам факт их наличия заставляет серьезно напрягаться, разворачивать плотную систему ПВО», - рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По официальным данным Минобороны Украины, на сегодняшний день Киев располагает 12 беспилотниками Bayraktar TB2, а в будущем планирует купить еще 24 аппарата. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для «сдерживания России и защиты своей территории».

«Полезная нагрузка Bayraktar ТВ2 - 150 кг, из них 55 - оптико-электронная система разведки и целеуказания. На боевую нагрузку остаются 95 кг. Это могут быть противотанковая ракета дальностью 8 км, осколочно-фугасная планирующая корректируемая авиабомба или бронебойный снаряд. Канада перестала поставлять Турции двигатели и оптико-электронную систему для Bayraktar ТВ2, поэтому их производство приостановлено, всего произведено 160 единиц», - сказал Сивков.

Bayraktar ТВ2 летает на высоте 8,5 км и хорошо обнаруживается рядовыми станциями стандартных ЗРК и ракетно-пушечных комплексов, говорит Сивков.

Он отметил, что Bayraktar ТВ2 недосягаем для ПЗРК и артиллерии на предельной высоте полета. Но если он идет с полной боевой нагрузкой, то высота полета снижается до 5-6 км и беспилотник «попадает в зону досягаемости ствольной среднекалиберной артиллерии». Также для того, чтобы вывести беспилотник из строя, достаточно подавить посредством РЛС канал его связи с оператором - в этом случае он становится бесполезен.

По словам эксперта, при ведении разведки Bayraktar ТВ2 уязвим для ракетных комплексов малой дальности типа «Панцирь-М» и «Тор».

Ан-2 в помощь беспилотникам

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, опыт применения Bayraktar ТВ2 в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе продемонстрировал разную степень эффективности беспилотников.

«Она зависит от того, какие системы ПВО действовали в этих странах. В Ливии комплексы ПВО оказались наиболее эффективными. Всего там было сбито больше всего Bayraktar ТВ2 - около 50 единиц», - сказал эксперт.

По его словам, в Нагорном Карабахе применялась иная тактика: сначала были выявлены все ПВО с помощью самолетов-приманок, в качестве которых использовались старые советские самолеты-«кукурузники» Ан-2. Демаскированные средства ПВО уничтожались - и только поэтому беспилотники «получили господство в небе и стали вести охоту за артиллеристскими системами, бронетанковыми целями, центрами управления».

Леонков отметил, что Bayraktar ТВ2 активно использовались в паре с дронами-камикадзе - барражирующими боеприпасами.

По словам Сивкова, на вооружение ЛНР и ДНР есть средства, способные поразить Bayraktar ТВ2.

«У ДНР есть станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон М1» для подавления канала связи беспилотника с центром управления. Чем ниже он летает, тем эффективнее его подавление, станция работает в пределе прямой видимости. Так же у них есть ЗРК «Оса», который может сбивать цели на высоте 8-10 км. Есть и малокалиберная зенитная артиллерия»,

- сказал Сивков.

Он подчеркнул, что Bayraktar ТВ2 целесообразно применять в качестве тактической поддержки в условиях отсутствия сильных ПВО, например - для борьбы с террористическими формированиями. «При наличии сильной системы ПВО Bayraktar ТВ2 неэффективен», - заключил эксперт.

Ирина Альшаева