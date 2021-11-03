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ТАСС

Путин 3 ноября проведет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Тематические совещания по обороне ежегодно проходят в мае и ноябре

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября, завершит очередную серию совещаний по оборонной тематике, которая проходит в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра [состоится] заключительное", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о длительности текущей серии таких мероприятий.

По традиции президент дважды в год - в мае и ноябре - проводит тематические совещания по обороне. До начала пандемии коронавируса они периодически сопровождались выездом на предприятия и объекты ОПК. Прошлая серия таких совещаний состоялась в мае этого года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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