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ТАСС

Мантуров заявил, что Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ

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Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate
Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По словам главы Минпромторга, впервые в экспозиции бренда Aurus в единой стилистике представят самолет Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия представит прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского) на авиасалоне Dubai Airshow, который пройдет с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого во вторник приводит пресс-служба Минпромторга.

"В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э; статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника "Орион", - сообщил Мантуров.

По его словам, впервые в экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолет Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль.

Участие российской стороны также планируется и в летной программе, добавил министр.

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