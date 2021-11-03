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ТАСС

Медкомиссия признала экипаж с японскими туристами годным к полету в космос

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя туристами на борту запланирован на 8 декабря

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия приняла решение, что космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано готовы к совершению космического полета на 12 суток. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном во вторник.

"Решением комиссии космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (основной экипаж ЭП-20), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж ЭП-20) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, в состав комиссии входили представители центра, Роскосмоса, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами на борту запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться Маэдзава и Хирано.

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Россия
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Минoбороны РФ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
Союз ПКК
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