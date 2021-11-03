Комплекс активной защиты Trophy успешно испытали на танке Leopard 2

Состоялась первая серия успешных огневых испытаний комплекса активной защиты Trophy, установленного на немецком танке Leopard 2. Как сообщило Министерство обороны Израиля, данные работы проводятся в соответствии с соглашением, подписанным в феврале прошлого года с министерством обороны Германии.

Боевые тесты были проведены разработчиком КАЗ, компанией Rafael, и производителем бронетехники Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Они продемонстрировали интеграцию Trophy с боевой машиной и возможности самой противоракетной системы. Показатель успешности перехвата оказался намного выше 90%. Также оборудование обеспечивало точное определение местоположения позиции, откуда велся обстрел.

Другие подробности, например, какие были использованы противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранаты, пока не сообщаются. Также нет видеоматериалов с полигона.

Зарубежные и российские военные эксперты неоднократно отмечали, что после такой модернизации у Leopard 2A7, наряду с тем, что у него существенно повысятся характеристики защищенности, значительно увеличится и боевая масса. По разным оценкам, она вплотную приблизится к 70000 кг, что негативно отразится на мобильности, проходимости и скоростным характеристикам.

Известно, что машинам из Германии предстоит соревноваться с южнокорейскими K2NO Black Panther в Норвегии, вооруженные силы которой планируют обновление своего бронетанкового парка.

Trophy в настоящее время уже используются на израильских Merkava Mark 4, тяжелых бронетранспортерах Namer, американских М1А2С Abrams. Опробовали его и на британском Challenger-2.

Алексей Моисеев