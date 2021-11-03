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ЦАМТО

Очередная партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение армейского корпуса Балтфлота

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Танк Т-72Б3М.
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: t-digest.ru

ЦАМТО, 2 ноября. На вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступила очередная партия модернизированных танков Т-72Б3М.

Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 л.с., что почти на 300 л.с. больше, чем у Т-72Б3.

Танк оснащен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленным на рабочем месте командира машины.

Работу механика-водителя облегчат дисплеи, с помощью которых он может контролировать работу механизмов танка. На них же выводится изображение с камеры заднего вида. Также усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".

Кроме того, Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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