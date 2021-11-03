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Российская газета

Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками

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Источник изображения: Михаил Метцель / РИА Новости

Нужно продолжать работать над беспилотными аппаратами, применяя искусственный интеллект. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи.

Второй день общения главы государства с руководством Минобороны и оборонно-промышленных предприятий был посвящен развитию беспилотной авиации. Владимир Путин отметил, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет. Он подчеркнул ее эффективность и опасность - "имею в виду то, что мы наблюдали в Сирии: атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов". "Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", - сказал президент.

"Сейчас на вооружении у нас свыше 2 тысяч летательных беспилотных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать так же напряженно, как это было последнее время", - указал Путин. "Имею в виду в том числе применение искусственного интеллекта, самых современных достижений, техники, науки и, конечно, тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов и анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас", - заключил он.


Кира Латухина

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Страны
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
БПЛА
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