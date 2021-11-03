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РИА Новости

Путин: российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников, которые показали себя в конфликтах последних лет эффективным и опасным оружием, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем (это - ред.) достаточно эффективно", - сказал Путин на совещании с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.

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