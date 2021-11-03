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РИА Новости

Путин: на вооружении российской армии более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов

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Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч беспилотников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов", - сказал он в ходе совещания с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.

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