Путин: на вооружении российской армии более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч беспилотников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов", - сказал он в ходе совещания с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.