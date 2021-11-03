Ручной пулемет РПЛ-20 модернизируют под новые боеприпасы

Новейший российский ручной пулемет РПЛ-20 будет модифицирован под распространенные патроны 7,62х39 и 5,56х45 мм. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев.

Дело в том, что пулемет РПЛ-20, входящий в состав перспективной экипировки "Сотник", разработан под отечественный патрон 5,45х39 мм. Поэтому переход на новые боеприпасы обусловлен необходимостью продвижения оружия на мировом оружейном рынке.

"Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией", - отметил конструктор.

Напомним, что ручной пулемет РПЛ-20 впервые был продемонстрирован на форуме "Армия-2020".

Одна из его особенностей - это ленточная подача патронов, до этого ленты под такой калибр не выпускались.

Кроме того, пулемет может иметь сменные стволы разной длины, что обуславливает его применение под различные типы боевых задач: ближний или дальний бой. На РПЛ-20 также возможна установка оптических прицелов, приборов ночного видения и т.д. Общая длина оружия варьируется от 1085 до 1145 миллиметров за счет телескопического приклада. Вес - 5,5 килограмма.

Николай Грищенко