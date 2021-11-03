Танк Т-64БВ получил "красные глаза" в Донбассе

Трофейный основной боевой танк Т-64БВ одного из подразделений Народной милиции Донбасса получил "красные глаза" - два специальных прожектора установлены с обеих сторон 125-мм гладкоствольной пушки.

По всей видимости, это местный аналог комплекса оптико-электронного подавления, который должен воспрепятствовать наведению управляемых противотанковых ракет противника различных типов.

Интересно, что ранее такое оборудование на "шестьдесят четвертые" никогда не устанавливалось, и бойцы самостоятельно попытались повысить характеристики живучести. Правда, не совсем понятно, насколько эффективны такие меры.

Также у боевой машины, по сравнению с первоначальным вариантом, в передней части башни и лобовой детали корпуса несколько по-другому смонтирована динамическая защита "Контакт". Такой вариант установки "реактивной брони" существенно уменьшает количество уязвимых мест боевой машины в лобовой проекции.

Это уже не первый танк, модернизированный Народной милицией, и ранее демонстрировались достаточно интересные образцы.

Например, на военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по улицам Донецка проехал сверхзащищенный Т-64БВ, который местным умельцам удалось защитить со всех сторон, даже от атак с тыла.

В 2014 году Украина обладала парком более чем в 1100 Т-64 различных модификаций, значительное число которых было потеряно в ходе боевых действий на Донбассе. Ополченцам даже удалось захватить БМ "Булат", долгое время считавшихся самой совершенной версией этих харьковских танков. Машины восстановлены и продолжили службу уже у новых владельцев.

Алексей Моисеев