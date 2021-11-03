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WarSpot

«Резкий» вышел на испытания

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Источник изображения: warspot.ru

Для Тихоокеанского флота построен новый корвет. Вчера, 1 ноября, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что 2 и 3 ноября пройдут первые ходовые испытания нового корвета «Резкий».

«В ходе первой части заводских ходовых испытаний корвета «Резкий» будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям. Одновременно в ходе испытаний будет вестись подготовка вооружения корабля к выполнению артиллерийских и зенитных ракетных стрельб, подготовка минно-торпедного вооружения и главного ракетного комплекса корабля к проведению испытательных стрельб», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Корвет «Резкий» в цехе Амурского судостроительного завода

Источник изображения: flotprom.ru

«Резкий» — четвёртый корвет проекта 20380, который Амурский судостроительный завод построил для Тихоокеанского флота. Его заложили в 2016 году, а сроки сдачи неоднократно переносились. Летом текущего года корабль торжественно спустили на воду.

Многоцелевые корветы проекта 20380 — корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подлодками, а также оказывать огневую поддержку морской пехоте во время десантных операций. Полное водоизмещение корвета составляет около 2200 т, скорость — 27 узлов, дальность автономного плавания — до 4000 миль.

Вооружение каждого из кораблей проекта 20380 включает в себя противокорабельный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», торпеды, арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, а также крупнокалиберные пулемётные и гранатомётные установки. На корме находится вертолётная площадка с ангаром для базирования вертолёта Ка-27 в противолодочном варианте.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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