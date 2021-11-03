Компания PTDI передала ВВС Индонезии второй военно-транспортный самолет NC-212i

ЦАМТО, 2 ноября. Индонезийская государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) объявила о поставке ВВС Индонезии второго (из девяти заказанных в конце 2017 года) военно-транспортного самолета NC-212i.

Как сообщает KOMPAS.com, военно-транспортный самолет с бортовым номером AX-2127 в конфигурации войскового транспорта был доставлен морским паромом из ангара логистического центра PTDI в Бандунге (Западная Ява) на базу ВВС "Абдулрахман Салех" в Маланге (Восточная Ява). Он войдет в состав 4-й эскадрильи 2-го авиакрыла ВВС Индонезии, которая размещается на базе. Первый самолет был передан 4-й эскадрилье в январе 2021 года.

Поставка выполнена в рамках контракта, подписанного Министерством обороны Индонезии и PT Dirgantara Indonesia в Джакарте 29 декабря 2017 года. Соглашение предусматривает поставку девяти самолетов NC-212i в различных версиях, включая четыре в конфигурации для перевозки войск, четыре – в конфигурации для аэрофотосъемки и создания искусственного дождя, один – в конфигурации для обучения навигации. Как ожидается, оставшиеся семь самолетов NC-212i будут переданы ВВС Индонезии поэтапно согласно графику.

По заявлению производителя, длина NC212i, оснащенного двумя турбовинтовыми двигателями Garrett AiResearch TPE331-10R-513C мощностью до 671 кВт каждый, составляет 16,5 м, высота – 6,6 м, размах крыла – 20,28 м. Он может пилотироваться двумя членами экипажа и перевозить 25 десантников или 2,8 т груза. Максимальная дальность полета – 2680 км, максимальная крейсерская скорость – 370 км/ч, высота полета – до 7925 м.

4-я авиационная эскадрилья – подразделение, оснащенное легкой авиационной техникой, со штаб-квартирой на авиабазе "Абдулрахман Салех" в Маланге (Восточная Ява). Задачи эскадрильи – подготовка и эксплуатация легких транспортных самолетов для операций воздушной поддержки, проведение ограниченных поисково-спасательных операций, поддержка Школы штурманов, проведение начальной подготовки пилотов военно-транспортных самолетов.

Как сообщается в пресс-релизе PTDI, компания с 2014 года после получения лицензии является единственным производителем в мире самолетов NC-212i. На сегодняшний день компания произвела 118 самолетов NC-212i из 602 собранных в мире машин семейства NC-212.