Войти
ЦАМТО

Компания PTDI передала ВВС Индонезии второй военно-транспортный самолет NC-212i

235
0
0
Базовый патрульный самолет NC212i MSA
Построенный индонезийским государственным авиастроительным объединением PT Dirgantara Indonesia (PTDI) для ВВС Вьетнама базовый патрульный самолет NC212i MSA (вьетнамский бортовой номер "8991") прибывает на вьетнамскую авиабазу Зялам, 22.05.2018.
Источник изображения: baodatviet.vn

ЦАМТО, 2 ноября. Индонезийская государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) объявила о поставке ВВС Индонезии второго (из девяти заказанных в конце 2017 года) военно-транспортного самолета NC-212i.

Как сообщает KOMPAS.com, военно-транспортный самолет с бортовым номером AX-2127 в конфигурации войскового транспорта был доставлен морским паромом из ангара логистического центра PTDI в Бандунге (Западная Ява) на базу ВВС "Абдулрахман Салех" в Маланге (Восточная Ява). Он войдет в состав 4-й эскадрильи 2-го авиакрыла ВВС Индонезии, которая размещается на базе. Первый самолет был передан 4-й эскадрилье в январе 2021 года.

Поставка выполнена в рамках контракта, подписанного Министерством обороны Индонезии и PT Dirgantara Indonesia в Джакарте 29 декабря 2017 года. Соглашение предусматривает поставку девяти самолетов NC-212i в различных версиях, включая четыре в конфигурации для перевозки войск, четыре – в конфигурации для аэрофотосъемки и создания искусственного дождя, один – в конфигурации для обучения навигации. Как ожидается, оставшиеся семь самолетов NC-212i будут переданы ВВС Индонезии поэтапно согласно графику.

По заявлению производителя, длина NC212i, оснащенного двумя турбовинтовыми двигателями Garrett AiResearch TPE331-10R-513C мощностью до 671 кВт каждый, составляет 16,5 м, высота – 6,6 м, размах крыла – 20,28 м. Он может пилотироваться двумя членами экипажа и перевозить 25 десантников или 2,8 т груза. Максимальная дальность полета – 2680 км, максимальная крейсерская скорость – 370 км/ч, высота полета – до 7925 м.

4-я авиационная эскадрилья – подразделение, оснащенное легкой авиационной техникой, со штаб-квартирой на авиабазе "Абдулрахман Салех" в Маланге (Восточная Ява). Задачи эскадрильи – подготовка и эксплуатация легких транспортных самолетов для операций воздушной поддержки, проведение ограниченных поисково-спасательных операций, поддержка Школы штурманов, проведение начальной подготовки пилотов военно-транспортных самолетов.

Как сообщается в пресс-релизе PTDI, компания с 2014 года после получения лицензии является единственным производителем в мире самолетов NC-212i. На сегодняшний день компания произвела 118 самолетов NC-212i из 602 собранных в мире машин семейства NC-212.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
C-212 Aviocar
Похожие новости
15.11.2017
Неоткрытые острова
05.04.2017
«Эрбас» начинает переговоры по продаже самолетов ВТА A-400M «Атлас» Индонезии
02.04.2013
Airbus Military и PTDI заключили соглашение о разработке самолета NC212i
14.02.2012
Airbus полностью передал производство C-212 индонезийцам
08.09.2010
Минобороны Испании передаст Мавритании патрульный самолет C-212-200
27.11.2009
ВМС Индонезии планируют заказать три самолета CN-235
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе