Войти
ТАСС

Кабмин внес в Думу законопроект об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом

209
0
0
Госдума
Госдума.
Источник изображения: industry-hunter.com

Согласно документу, корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона устанавливает "полномочия президента Российской Федерации по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота, <…> корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам".

Как указали в кабмине, в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил РФ были утверждены указом президента России, "правовое положение Корабельного устава резко изменилось - он стал практически подзаконным актом", утратил возможность быть согласованным с федеральными органами исполнительной власти и государственными правовыми структурами президента.

"Как показала практика, [устав] начал выпадать из правового поля Российской Федерации, теряя свой статус нормативного правового акта", - отмечается в сопроводительных документах. Зачастую, как пояснили в кабмине, доводы командиров кораблей о том, что они действуют в соответствии с Корабельным уставом, не принимаются при разборе происшествий, поскольку "есть документ высшей юридической силы".

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что корабли ВМФ России в мирное время, постоянно взаимодействуя с иностранными кораблями и иностранными властями (в том числе с вероятным противником) в Мировом океане, обеспечивают военную безопасность РФ с морских и океанских направлений, поэтому Корабельному уставу "тем более требуется утверждение указом президента", "так как действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИД России".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.06.2016
Перекресток Средиземного моря
20.11.2015
Ракетчики ЦВО впервые выполнили ночные пуски из "Искандера-М"
15.02.2012
Россия профинансирует заключительные работы по созданию российско-украинского самолета Ан-70
29.08.2011
В серийное производство запускается сразу 15 новых образцов высокоточного оружия мирового уровня
01.07.2010
Владимир Путин выступил на Форуме ТВМ-2010 в Жуковском
09.11.2009
ОПК снижает объем производства продукции гражданского назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе