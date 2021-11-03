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Известия.ru

Военный эксперт оценил статью Politico о танках «на границе с Украиной»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Maxar Technologies

В районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Об этом во вторник, 2 ноября, напомнил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico со снимками российских танков якобы у границы с Украиной.

Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году.

«Россия не скрывала информацию о формировании 144-ой дивизии. Об этом неоднократно сообщалось Минобороны. Более того, информация об этом соединении есть во многих отчетах НАТО о российских вооруженных силах. На фотографии же хорошо видно, что это парк боевой техники дивизии, строительство которого было завершено несколько лет назад. Этот объект можно найти даже в «Гугл картах». Ну и хотелось бы отметить, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной», — указал Шурыгин.

Статья Politico под названием «Спутниковые снимки показывают очередное наращивание российской военной мощи вблизи Украины» была опубликована 1 ноября. Как сообщалось в материале, снимки, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня. Кроме того, авторы статьи заявили, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованные Politico спутниковые снимки российских танков якобы у границ с Украиной «некачественными вбросами». Он отметил, что качество этих публикаций даже не стоит комментировать и обращать на них внимание. Кроме того, представитель Кремля также подчеркнул, что передвижение российской военной техники или армейских подразделений по территории РФ это исключительно дело России, а Москва как никому не угрожала никогда, так и несобирается.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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