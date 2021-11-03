Корвет "Резкий" пришвартовался к достроечному пирсу филиала Амурского судостроительного завода

ЦАМТО, 2 ноября. Сложнейшая технологическая операция – вывод доставленного в транспортно-спусковом доке "Зея" на достройку и испытания корвета "Резкий" была проведена в минувшие выходные в акватории сдаточной базы Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) во Владивостоке.

Обеспечивали эту "ювелирную работу" экипаж дока и аварийно-осмотровая команда корвета, общее руководство операцией осуществлял начальник цеха водного транспорта ПАО "АСЗ" Виктор Торбин.

Операция прошла в рекордно короткие сроки и завершилась успешно. Четвертый серийный корвет проекта 20380, строящийся на АСЗ для Министерства обороны, пришвартован к достроечной набережной филиала Амурского судостроительного завода для подготовки к швартовным испытаниям.

Четвертый в серии корветов проекта 20380, строящихся на АСЗ по контракту с Министерством обороны, покинул акваторию Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре 5 октября текущего года. Миновав более тысячи километров по Амуру и Татарскому проливу до Японского моря, ТСД "Зея" с корветом на борту в последней декаде октября благополучно прибыл на сдаточную базу АСЗ.

По словам ответственного сдатчика корвета "Резкий" Раждена Бараташвили, работы на корвете идут в соответствии с графиком. При выполнении контрагентами-поставщиками своих обязательств, передача корабля заказчику состоится в 2022 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".