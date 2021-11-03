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ТАСС

"Калашников" намерен создать модификации ручного пулемета РПЛ-20 под новые боеприпасы

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Пулемёт РПЛ-20
Пулемёт РПЛ-20.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам заместителя генерального директора - главного конструктора концерна Сергея Уржумцева, у России есть потенциал на международном рынке оружия огневой поддержки

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" намерена разработать модификации новейшего российского 5,45-миллиметрового ручного пулемета РПЛ-20 под патроны 7,62х39 и 5,56х45 мм. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев.

"В дальнейшем "Калашников" планирует создать модификации РПЛ-20 под патроны 7,62х39 и 5,56х45 мм, которые в перспективе могут заинтересовать иностранных заказчиков", - сказал он.

По его словам, у России есть потенциал на международном рынке оружия огневой поддержки. "Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией", - добавил Уржумцев.

По данным концерна, в России РПЛ-20 будут использовать в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и Силах специальных операций.

Ранее ТАСС сообщал, что этот ручной пулемет частично войдет в состав перспективной экипировки "Сотник". Пулемет РПЛ-20 под патрон 5,45х39 мм был впервые представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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