Войска ЗВО отразили ракетный удар "противника" на полигоне Капустин Яр

Войска ПВО Западного военного округа отразили массированный ракетный удар. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения по противовоздушной обороне с боевыми пусками ракет зенитных ракетных систем дальнего и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, в ходе учения подразделения отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, авиации, а также роя дронов "противника". В отражении атаки участвовали зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, Бук-М3 и Тор-М2. Экипажи отработали задачи по своевременному обнаружению и отражению воздушных ударов в условиях постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности.

В итоге, военнослужащие уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей. После учений подразделения готовятся к отправке к местам дислокации в центральной части России

Светлана Цыганкова