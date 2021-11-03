Эксперт о фото танков "у границы Украины": дело Псаки живет и побеждает

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы демонстрируют размещение российской военной техники "на границе с Украиной – в Смоленской области". В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал политолог Павел Тарусин.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, демонстрируют "наращивание мощи России у границ Украины".
"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", – пишет издание.
В статье утверждается, что военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", "начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".
Издание пишет, что подтверждающие это фотоснимки сделаны в районе города Ельня Смоленской области.
Однако Ельня в реальности отделена от украинских границ территорией Брянской области. Населенный пункт, который упоминается в материале, граничит с Белоруссией.
В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отметил, что американские СМИ вновь сели в лужу.