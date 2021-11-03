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РИА Новости

Эксперт о фото танков "у границы Украины": дело Псаки живет и побеждает

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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы демонстрируют размещение российской военной техники "на границе с Украиной – в Смоленской области". В эфире радио Sputnik публикацию прокомментировал политолог Павел Тарусин.

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, демонстрируют "наращивание мощи России у границ Украины".

"Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", – пишет издание.

В статье утверждается, что военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", "начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются".

Издание пишет, что подтверждающие это фотоснимки сделаны в районе города Ельня Смоленской области.

Однако Ельня в реальности отделена от украинских границ территорией Брянской области. Населенный пункт, который упоминается в материале, граничит с Белоруссией.

В эфире радио Sputnik политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отметил, что американские СМИ вновь сели в лужу.

"Дело (пресс-секретаря Белого дома Джен) Псаки живет и побеждает: полное смешение географических понятий, континентов, материков – у американских журналистов. Они вообще очень плохо знают географию нашей страны и наших соседей. Поэтому любой повод уличить Россию в нарушении каких-то соглашений или в агрессивной политике используется напрямую. Это просто фейк, который вкладывается в ту информационную политику западного сообщества, которая направлена против России. К сожалению, сознание людей настолько изменено антироссийской пропагандой, настолько зомбировано, что рациональные объяснения не помогают, и любой фейк проходит на ура в сознании украинцев или американцев", – сказал Павел Тарусин.
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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
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