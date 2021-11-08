Global Firepower 2021: кто на свете всех сильнее?

США, Россия и Китай остаются самыми сильными и защищёнными странами в мире. Вчера, 1 ноября, аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по данным на 2021 год.

По сравнению с прошлым годом в первой десятке стран почти без изменений. Лишь Египет сместился с 10-го на 13-е место, уступив свою позицию Пакистану (это могло быть лишь изменением параметров подсчёта в самом рейтинге).

Топ-10 самых сильных стран согласно рейтингу Global Firepower. Источник: globalfirepower.com

Из всех постсоветских стран самыми сильными после России являются Украина (25-е место), Беларусь (50-е место), Узбекистан (51-е место), Казахстан (61-е место), Азербайджан (63-е место), Литва (85-е место), Грузия (92-е место). Таджикистан и Армения замыкают первую сотню с 99-м и 100-м местами соответственно.

При подсчёте Power Index аналитики учитывают более 50 показателей, в число которых, помимо количества военной техники, входят мобилизационный потенциал, энергонезависимость, объёмы добычи полезных ископаемых и географическое положение страны. Наличие ядерного оружие в зачёт не идёт. Посмотреть полный ретинг Global Firepower 2021 можно здесь.