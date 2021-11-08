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WarSpot

Global Firepower 2021: кто на свете всех сильнее?

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Источник изображения: warspot.ru

США, Россия и Китай остаются самыми сильными и защищёнными странами в мире. Вчера, 1 ноября, аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира по данным на 2021 год.

По сравнению с прошлым годом в первой десятке стран почти без изменений. Лишь Египет сместился с 10-го на 13-е место, уступив свою позицию Пакистану (это могло быть лишь изменением параметров подсчёта в самом рейтинге).


Топ-10 самых сильных стран согласно рейтингу Global Firepower.
Источник: globalfirepower.com

Из всех постсоветских стран самыми сильными после России являются Украина (25-е место), Беларусь (50-е место), Узбекистан (51-е место), Казахстан (61-е место), Азербайджан (63-е место), Литва (85-е место), Грузия (92-е место). Таджикистан и Армения замыкают первую сотню с 99-м и 100-м местами соответственно.

При подсчёте Power Index аналитики учитывают более 50 показателей, в число которых, помимо количества военной техники, входят мобилизационный потенциал, энергонезависимость, объёмы добычи полезных ископаемых и географическое положение страны. Наличие ядерного оружие в зачёт не идёт. Посмотреть полный ретинг Global Firepower 2021 можно здесь.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Египет
Казахстан
Китай
Литва
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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