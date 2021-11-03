Марокко и Алжир на фоне взаимного противостояния значительно увеличат оборонные расходы

ЦАМТО, 2 ноября. Марокко и Алжир в контексте роста напряженности в регионе значительно увеличат оборонные расходы в 2022 ф.г., соответственно, на 12% и 7,8%.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на Morocco World News, недавно сформированное новое марокканское правительство выделило на оборону в 2022 ф.г. 4,8 млрд. евро, что на 11,76% больше, чем в 2021 ф.г. В прошлом году Рабат уже увеличивал свои военные расходы на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Цифра, запланированная на оборону в следующем году, является самой высокой за всю историю страны, и она впервые преодолеет барьер в 50 млрд. дирхамов. Объявление об этом повышении совпало с резким ростом напряженности в отношениях с соседним Алжиром, который с 1 ноября прекратил снабжать Марокко газом как ранее, используя нитку газопровода, построенного для прокачки газа в Испанию.

Столкнувшись с угрозой газовой блокады, правительство Марокко приступило к обсуждению с Испанией возможности реверса газа по вышеупомянутому газопроводу. Таким образом, Рабат сможет и дальше генерировать 10% электроэнергии, которую он производит из алжирского газа.

Алжир, со своей стороны, практически одновременно с Марокко также объявил об увеличении своего военного бюджета 2022 ф.г. на 700 млн. долл. Эта цифра эквивалентна увеличению на 7,8% по сравнению с 2021 ф.г. – до 9,7 млрд. долл. (более 8,35 млрд. евро по текущему обменному курсу).

Согласно данным Торгового агентства США, опубликованным Le Nouvel Afrik, военные продажи Вашингтона Рабату всего за один год выросли вдвое (с суммы чуть более 4 млрд. долл. в 2020 году до 8,5 млрд. долл. в этом году). Кроме того, Марокко реализует план по созданию национальной оборонной промышленности, которая, по оценке, уже превосходит мощности ОПК Алжира. Рабат также планирует увеличить количество военнослужащих со 175 до 200 тыс. человек.