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РИА Новости

Шугаев: Hindustan Aeronautics заморозила совместную с Россией программу истребителя FGFA

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Индия приостановила участие в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Говорить однозначно, что в этой теме поставлена точка, сегодня нельзя", — заявил он в интервью РБК.

По его словам, проект заморозили до момента окончательного вхождения боевой машины в состав ВКС.

"Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением", — добавил Шугаев.

Разработчиком FGFA с российской стороны выступал ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ Сухого. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
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Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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