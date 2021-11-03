Правительство предложило повысить статус Корабельного устава

Надо дать более твердую юридическую почву для решений командиров кораблей ВМФ, когда они взаимодействуют с иностранными судами - "в том числе с вероятным противником". Так правительство РФ обосновало необходимость принятия законопроекта о новом статусе Корабельного устава ВМФ.

Согласно внесенному кабмином проекту, устав получит повышенный статус в Вооруженных Силах с утверждением указом президента РФ.

В пояснительной записке разработчики отметили, что действия командиров кораблей сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время. "А это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИДа России", - уточнили в правительстве.

Корабельный устав ВМФ потерял свой статус в 2007 году, став "практически подзаконным актом", отмечают также авторы. В то время как другие уставы стали утверждаться президентским указом. В результате устав для военных кораблей и их экипажей стал выпадать из правового поля.

Сложилась ситуация, при которой доводы командира корабля о том, что он действовал в соответствии с Корабельным уставом, зачастую не принимаются. Ведь есть документ высшей юридической силы, добавляется в записке. В правительстве предлагают ликвидировать этот "пробел".

Татьяна Замахина