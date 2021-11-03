Politico (США): спутниковые снимки показывают сосредоточение российских войск вблизи Украины

Американское издание распространило фейковую информацию о массовой переброске российских войск и боевой техники к границам Украины. Спутниковые снимки, сделанные в районе Ельни Смоленской области, выдают за подтверждением этого «факта».

Сделанные в понедельник коммерческие спутниковые снимки подтверждают появившиеся недавно сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и боевую технику на границе с Украиной. Предыдущее сосредоточение было прошедшей весной.

Сделанные Maxar Technologies и переданные Politico новые снимки показывают сосредоточение танковых формирований, танков, самоходной артиллерии и войск возле российского города Ельня неподалеку от белорусской границы. Среди этих формирований, начавших переброску в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России, элитная Первая Гвардейская танковая армия.

Между тем, опубликованный Jane's в понедельник новый анализ показывает, что техника из состава 4-й танковой дивизии была переброшена в окрестности Брянска и Курска, которые находятся недалеко от северной границы Украины. Части и подразделения этой дивизии оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками.

В этих районах также замечены части и подразделения Первой Гвардейской танковой армии. Как отмечается в аналитической записке Jane's, эта армия предназначена для ведения боевых действий любого типа, от борьбы с повстанцами до маневренной войны с применением бронетанковой техники. "Обычно эта армия первой получает новейшую боевую технику и считается главным войсковым объединением, проводящим испытания нового вооружения и [совершенствование] тактики", - говорится в анализе.

Такая переброска является "явным отклонением от стандартной практики боевой подготовки Первой Гвардейской танковой армии", потому что обычно она проводится в Подмосковье.

В последние месяцы между Москвой и Западом нарастает напряженность, поскольку российский президент Владимир Путин недоволен новыми переговорами о возможном вступлении в НАТО Украины и Грузии, а министр обороны США Ллойд Остин посетил в октябре обе эти страны.

Когда Остин находился в Киеве, ему задали вопрос о стремлении Украины стать членом НАТО. Он не поддержал эту идею напрямую, однако сказал, что Украина "имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику на перспективу", а потом добавил, что США "сделают все возможное для поддержки усилий Украины по наращиванию оборонного потенциала".

Спустя несколько дней Путин дал свой ответ, выступая в Сочи. Он заявил, что "формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться", однако "военное освоение территории уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации, мы отдаем себе в этом отчет".

The Washington Post первой сообщила в субботу о концентрации войск. В статье на эту тему есть ссылка на спутниковые фотографии, однако самих снимков нет. Позже агентство Reuters со ссылкой на украинское министерство обороны опровергло сообщение газеты, заявив, что по состоянию на понедельник дополнительной переброски российских войск, оружия и техники к украинской границе "не зафиксировано".

Снимки появились на фоне усиления напряженности между Киевом и Кремлем. Этой весной наращивание российских войск на границе с Украиной вызвало обеспокоенность в украинской столице и в Вашингтоне. Администрация подготовила пакет военной помощи для этой страны, но накануне встречи между президентом Джо Байденом и Путиным решила не отправлять ее.

Позже некоторые российские формирования вернулись в места постоянной дислокации, оставив большую часть своей боевой техники в районах сосредоточения. Это был очередной этап в долгой истории наступлений и отступлений вдоль украинской границы.

"Мы в курсе сообщений СМИ о необычной военной активности русских вблизи Украины, но мы ничего не можем сказать о российских замыслах, - сказал официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот (Anton Semelroth). - Мы по-прежнему выступаем за деэскалацию в этом регионе и за дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Как мы уже говорили, наша поддержка украинского суверенитета и территориальной целостности непоколебима".

Демонстрацией такой поддержки стала состоявшаяся в конце лета встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, которой украинцы добивались долгое время.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в понедельник, что администрация Байдена будет и дальше "пристально следить за ситуацией".

Россия также вступила в дипломатическую конфронтацию с НАТО. За несколько недель до ежегодной встречи министров обороны стран НАТО альянс выслал восемь российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Москва в ответ вообще закрыла свое представительство в НАТО.

"Москва разными способами вмешивается в дела наших соседей, и мы в связи с этим крайне обеспокоены, - заявила в понедельник во время визита в Вашингтон депутат Европарламента и глава подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо (Nathalie Loiseau). - Европейцы всегда будут видеть в российской угрозе прямую и непосредственную угрозу нашему континенту".

Бетси Вудрафф Свон (Betsy Woodruff Swan), Пол Маклири (Paul Mcleary)