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Российская газета

Первыми покупателями системы С-500 могут стать Индия и Китай

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Индия и Китай смогут приобрести систему С-500.

Россия в будущем может поставить ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнерам. Об этом в интервью РБК заявил глава ФСТВС Дмитрий Шугаев.

Он уточнил, что экспорт системы станет возможным, когда ее примут на вооружение.

Собеседник также напомнил, что Индия согласно контракту в конце 2021 года получит ЗРК С-400. А потому логично, что она заинтересуется и системой С-500. Добавим, что Китай уже является оператором системы С-400.

В октябре, как сообщали СМИ, ЗРС-500 включили в систему ПВО Мсоквы. Первый бригадный комплект ЗРС-500 получили войска 15-й армии особого назначения ВКС России.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаружить и одновременно уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. Также она может поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Из-за возможности С-500 работать по целям в ближнем космосе ее относят к первому поколению систем противокосмической обороны.


Олег Корякин

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
ГЗЛА
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