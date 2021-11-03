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ЦАМТО

Серовский механический завод в три раза увеличил выручку

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АО "Серовский механический завод"
АО "Серовский механический завод".
Источник изображения: www.serovmp.ru

ЦАМТО, 2 ноября. Серовский механический завод (СМЗ) холдинга "Технодинамика", отметивший 1 ноября 90 лет со дня образования, более чем в три раза увеличил выручку за последние пять лет.

Основную долю производства составляет продукция в рамках ГОЗ. В тоже время, около 30% приходится на производство оборудования для горнодобывающей и нефтегазовой отраслей в рамках программы диверсификации.

Серовский мехзавод с 2015 года освоил выпуск более 200 видов изделий для нефтяной и горнорудной отраслей, а также новых видов спецпродукции для артиллерийских систем различных калибров.

В рамках программы диверсификации СМЗ выпускает оборудование для нефтедобывающей, горнорудной и геологоразведочной отраслей промышленности. Продукция завода пользуется высоким спросом у крупных нефтедобывающих, горнодобывающих и геологоразведочных компаний, таких как ГМК "Норильский никель", Уральская горно-металлургическая компания, АК "Алроса", НК "Роснефть", НК "Лукойл", "Татнефть" и др.

Еще одно направление – производство швейных изделий. В 2021 году предприятие в два раза увеличило выпуск швейной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев текущего года плановый показатель достиг 115%. При этом производительность труда составила более 160%.

На сегодняшний день на предприятии реализованы крупные инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации промышленных объектов. В частности, введены в эксплуатацию семь автоматизированных модулей механообработки, установлено около 70 ед. технологического оборудования, в том числе девять роботизированных систем, а также новое оборудование – токарные обрабатывающие центры с системой ЧПУ импортного производства. Станки предназначены для производства продукции как гражданского (замки бурильные, муфты и пр.), так и специального назначения.

Кроме того, модернизирована промышленная инфраструктура, обновлены системы технического и питьевого водоснабжения, отопления, энергообеспечения, а также реконструированы автомобильные дороги, охранный периметр, контрольно-пропускные пункты и комплекс противопожарной системы.

В настоящее время на предприятии продолжается работа по совершенствованию производственных мощностей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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