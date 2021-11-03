Специалисты Военной академии РХБЗ разработали модели новых средств индивидуальной защиты

ЦАМТО, 2 ноября. Военнослужащими Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко разработаны модели новых средств индивидуальной защиты противоинфекционного характера, а также внедрены новые способы дезинфекции закрытых помещений.

В адрес Управления Федеральной службы по надзору направлены данные более 1000 обобщенных результатов исследований, 47 образцов материалов и 12 готовых изделий средств защиты от вирусной инфекции в целях разработки новых средств защиты для специалистов, работающих в "красных зонах".

В Военной академии в период пандемии разработана также многоразовая защитная маска, предназначенная для защиты органов дыхания медицинского персонала и личного состава, выполняющего задачи в зоне воздействия коронавирусной инфекции. Образец, выдерживающий более 50 циклов дезинфекции без потери свойств материала, активно используется в медицинских учреждениях персоналом, работающим с вирусом SARSCoV-2, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.