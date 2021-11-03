Fincantieri передала ВМС Катара головной корвет класса "Аль-Зубарах"

ЦАМТО, 2 ноября. Компания Fincantieri объявила о передаче Минобороны Катара головного корвета класса "Доха", "Аль-Зубарах", заказанного в рамках национальной программы модернизации катарского флота.

Как сообщается в пресс-релизе итальянской компании, церемония официальной передачи корвета состоялась 28 октября на предприятии в Муджиано (Специя) в присутствии руководства Fincantieri, вооруженных сил Италии и Катара.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компании Fincantieri и MBDA 16 июня 2016 года заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для строительства головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года, спуск на воду состоялся в феврале 2020 года.

Второй корабль серии, "Дамсах" (Damsah), был спущен на воду 13 февраля 2021 года, третий, "Аль Хор" (Al Khor), – 30 сентября 2021 года. Планируется, что поставка этих корветов заказчику будет выполнена в 2022 и 2023 гг., соответственно. Закладка киля четвертого корабля серии, "Сумайсимах" (Sumaysimah), состоялась 13 февраля 2021 года.

Головной патрульный корабль OPV (Offshore Patrol Vessel) был спущен на воду в феврале 2019 года, второй – в июне 2021 года. Их поставка заказчику запланирована на 2022-2023 гг.

Как заявлено, корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет около 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD. Расчетная максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту предусмотрены места для размещения до 112 человек десанта, а также скоростных шлюпок RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. В состав вооружения войдут 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.