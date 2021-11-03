Войти
ЦАМТО

Fincantieri передала ВМС Катара головной корвет класса "Аль-Зубарах"

216
0
0
Источник изображения: Фото: bairdmaritime.com

ЦАМТО, 2 ноября. Компания Fincantieri объявила о передаче Минобороны Катара головного корвета класса "Доха", "Аль-Зубарах", заказанного в рамках национальной программы модернизации катарского флота.

Как сообщается в пресс-релизе итальянской компании, церемония официальной передачи корвета состоялась 28 октября на предприятии в Муджиано (Специя) в присутствии руководства Fincantieri, вооруженных сил Италии и Катара.

Как ранее сообщал ЦАМТО, компании Fincantieri и MBDA 16 июня 2016 года заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD – Landing Platform Dock), два патрульных корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Резка стали для строительства головного корвета, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), началась в конце июля 2018 года, спуск на воду состоялся в феврале 2020 года.

Второй корабль серии, "Дамсах" (Damsah), был спущен на воду 13 февраля 2021 года, третий, "Аль Хор" (Al Khor), – 30 сентября 2021 года. Планируется, что поставка этих корветов заказчику будет выполнена в 2022 и 2023 гг., соответственно. Закладка киля четвертого корабля серии, "Сумайсимах" (Sumaysimah), состоялась 13 февраля 2021 года.

Головной патрульный корабль OPV (Offshore Patrol Vessel) был спущен на воду в феврале 2019 года, второй – в июне 2021 года. Их поставка заказчику запланирована на 2022-2023 гг.

Как заявлено, корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет около 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Он будет оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD. Расчетная максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту предусмотрены места для размещения до 112 человек десанта, а также скоростных шлюпок RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. В состав вооружения войдут 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
2020-й год
Aster ЗУР
Похожие новости
01.11.2021
Катар получил головной корвет итальянской постройки
05.10.2021
На верфи Fincantieri в Муджиано состоялся спуск на воду третьего корвета для ВМС Катара
20.02.2021
На верфи Fincantieri спущен на воду второй корвет для ВМС Катара
06.03.2020
На верфи Fincantieri спущен на воду головной корвет для ВМС Катара
30.11.2018
На верфи Fincantieri заложен киль головного корвета класса "Доха" для ВМС Катара
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе