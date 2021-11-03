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ЦАМТО

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы установлены на новом танковом полигоне ВВО в Бурятии

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ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.
Источник изображения: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 2 ноября. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы установлены на новом полигоне танкового соединения ВВО "Сосновый бор" в Республике Бурятия.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой и танковых рот в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться, двигаться по рельсовой дороге по командам руководителя стрельбы, управление мишенным полем осуществляется по радиоканалу. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанции от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
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