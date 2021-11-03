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Интерфакс-АВН

Контрольная проверка с участием более 70 тыс. военнослужащих завершилась в ЦВО

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Российские военнослужащие во время учений. Фото пресс-службы ЦВО
Российские военнослужащие во время учений. Фото пресс-службы ЦВО.
Источник изображения: warspot.ru

Екатеринбург. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Контрольная проверка боевой выучки, в которой приняли участие свыше 70 тыс. военнослужащих, завершилась в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Практические занятия проходили на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии. В ходе проверки боевой выучки определялись уровень подготовленности органов военного управления и способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

По итогам проверки одно соединение и 84 подразделения соответствуют требованиям для присвоения почетного наименования "Ударные", отмечают в ЦВО. Таких, по данным военных, на 6% больше, чем в прошлом году. Также на 8% увеличилось количество военнослужащих, успешно выдержавших испытания для присвоения (подтверждения) классной квалификации.

Проверка проходила под общим руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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